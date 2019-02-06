مركز تدريب الحاسب الألى بشمال سيناء يستعد لنشر ثقافة البرمجة

شمال سيناء ـ محمد حسين

تجرى الاستعدادت فى مركز تدريب الحاسب الآلى التابع لمحافظة شمال سيناء، والكائن فى ديوان مجلس مدينة العريش لنشر ثقافة علوم الحاسب الآلى والهواتف المحمولة، وعقد دورات بأسعار رمزية للأهالى وطلبة الجامعات والمدارس.

وقال عبد المنعم ابراهيم، القائم بأعمال مدير المركز فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، ان المركز يتيح التدريب لدورات متعاقبة لعدد40 دارسا ومسار البرنامج التدريبى 21 يوما.

وأشار ان مايقوم به المركز من اعمال تدريبية حاليا هو محو الأمية فى مجال برامج الحاسب الألى بدورات مقدمة الحاسبات والويندوز،وورد واكسل، ويعقب كل دورة اختبارات ومنح شهادات معتمدة للناجحين فيها.

وأضاف : الدورات تعقد بمقابل اسعار رمزية لطلبة المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية، والهدف هو الوصول لنشر كلى لثقافة علوم الحاسب وتمكن كل مواطنى المحافظة من اجادتها.

وأشار القائم بأعمال مدير مركز تدريب الحاسب الألى بشمال سيناء، انه يجرى التجهيز لمضاعفة برامج التدريبات وادخال علوم جديدة تفيد الدارسين وخصوصا الشباب المتجه لسوق العمل، وهى تدريبات البرمجة بلغة السى شارب والجافا والبايثون، وتدريبات طلاب كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية العلوم ، وقسم نظم المعلومات والجغرافية والباحثين بالدراسات العليا، ومسار تدريب برمجة تطبيقات الاندرويد، وبرمجة نطبيقات الديسكوتوب، وبرمجة مواقع الويب، وتصميم الصور والفيديوهات والفلاش.