محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.85٪

اعتمد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى "2018 ـ 2019"، بنسبة نجاح بلغت 82.85٪ .
وقالت المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الاول بلغ 8809 طلاب وطالبات، تغيب منهم 208 طلاب وطالبات ونجح 6712 .
وبلغت نسبة النجاح بإدارة العريش التعليمية 80.8 ٪، وإدارة الشيخ زويد 96.37 ٪، وبئر العبد 73.23٪، وإدارة رفح 94.17 ٪، وإدارة الحسنة 97.47 ٪، وإدارة نخل 96.95 ٪.
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