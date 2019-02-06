محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.85٪

شمال سيناء ـ محمد حسين

اعتمد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى "2018 ـ 2019"، بنسبة نجاح بلغت 82.85٪ .

وقالت المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الاول بلغ 8809 طلاب وطالبات، تغيب منهم 208 طلاب وطالبات ونجح 6712 .

وبلغت نسبة النجاح بإدارة العريش التعليمية 80.8 ٪، وإدارة الشيخ زويد 96.37 ٪، وبئر العبد 73.23٪، وإدارة رفح 94.17 ٪، وإدارة الحسنة 97.47 ٪، وإدارة نخل 96.95 ٪.