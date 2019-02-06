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محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.85٪

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:57 م
محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.85٪ اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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اعتمد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى "2018 ـ 2019"، بنسبة نجاح بلغت 82.85٪ .

وقالت المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الاول بلغ 8809 طلاب وطالبات، تغيب منهم  208 طلاب وطالبات ونجح 6712 .

وبلغت نسبة النجاح بإدارة العريش التعليمية 80.8 ٪، وإدارة الشيخ زويد 96.37 ٪، وبئر العبد 73.23٪، وإدارة رفح 94.17 ٪، وإدارة الحسنة 97.47 ٪، وإدارة نخل 96.95 ٪.


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