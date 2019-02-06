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مجلس الشيوخ الأمريكى يتبنى تشريعا بفرض عقوبات ضد سوريا وروسيا وإيران

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:00 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى يتبنى تشريعا بفرض عقوبات ضد سوريا وروسيا وإيران مجلس الشيوخ الأمريكى ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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تبنى مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا، فضلا عن روسيا وإيران لمساعدتها الحكومة السورية.

وحاز مشروع القانون- الذى يحمل عنوان (تعزيز أمن أمريكا فى الشرق الأوسط)- على دعم أكثر من 77 عضوا بمجلس الشيوخ من أصل مئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

يشار إلى أن مشروع القانون طرح من قبل زعيم الجمهوريين السيناتور ميتش ماكونيل، الذين لديهم 53 صوتا فى مجلس الشيوخ. ومن بين الديمقراطيين الذين دعموا الوثيقة كان زعيمهم تشاك شومر.

يذكر أن مناقشة مشروع القانون استمرت أكثر من شهر.

 


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