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مباحث آداب القليوبية: فحص 36 شقة مفروشة وتحرير 330 قضية مرافق عامة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 04:21 م
مباحث آداب القليوبية: فحص 36 شقة مفروشة وتحرير 330 قضية مرافق عامة للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
كتب - نيفين طه
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شنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحي راضى رئيس مباحث المديرية، حملة أمنية استهدفت الشقق المفروشة فى مراكز وأقسام المحافظة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.
 
وأسفرت جهود الحملة عن فحص  36 شقة و135 من قاطنيها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
كما تم ضبط 330 قضية مرافق عامة، منها 38 إشغال طريق، 255 نظافة عامة وبيئة، 64 إزالة فورية، 8 وصلات كهربائية، 12 إعلانات مخالفة، 4 فرش شاى،7 تندة مخالفة، ورفع 40 طن مخلفات وقمامة، 84 بائع متجول.
 
 
 

 


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