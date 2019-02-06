وقالت ماي - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية اليوم الأربعاء - "على مدار 70 عاما ظل حلف الناتو حجر الزاوية لأمننا القومي، لكن تحديات اليوم مختلفة تماما عن التحديات التي واجهناها عندما أنشأ التحالف مقره الأول في لندن".

ونوهت ماي إلى أن المملكة المتحدة لعبت دورا محوريا في تاريخ حلف الناتو، وأشارت إلى أن اجتماع ديسمبر يمثل فرصة مهمة لتحديد الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها لتطوير الحلف وضمان استمرارية نجاحه.