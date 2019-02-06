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لصوص يسرقون 1100 كيلو علامات إرشادية من طريق الإسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:35 م
لصوص يسرقون 1100 كيلو علامات إرشادية من طريق الإسكندرية الصحراوى علامات ارشادية على الطرق - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تاجر خردة وبحوزته عدد من اللافتات الإرشادية المستولى عليها من طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي.

وتلقى قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية بلاغاً بسرقة بعض العلامات الإرشادية الخاصة بطريق الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى حيازة تاجر خردة يُدعى "صافى.ر" للعلامات الإرشادية المُبلغ بسرقتها بمخزن خاص به بجوار محل إقامته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته لها وأرشد عن "9 أعمدة حديدية تستخدم لتثبيت العلامات الإرشادية، عدد 8 لافتات إرشادية، وزنت جميعها حوالى 1100 كيلو جرام"، مؤكداً شرائها من بائعى الخردة المتجولين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تطوير مناقشته لتحديد القائمين بالاستيلاء على تلك العلامات الإرشادية من الطريق.

 


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