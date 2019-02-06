قبل توزيعه على الطلاب الإثنين.. شاهد "تابلت" أولى ثانوى × 5 معلومات

كتب - محمود طه حسين

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى يوم الاثنين المقبل فى 14 محافظة.

ويرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات عن أجهزة التابلت قبل تسليمها للطلاب، كالتالى:

- المحتوى التعليمى على التابلت مترجم باللغتين العربية والإنجليزية

- يوجد بالمدارس إنترنت فائق السرعة يقدر بحوالى 100 ميجابايت ومعد بالألياف الضوئية

- كل مدرسة بها السيرفر الخاص بها عليه المحتوى التعليمى كاملا، تحسباً لوقوع أي خطأ فى شبكة الإنترنت

- الدخول على بنك المعرفة مجانا

- سيتم توفير شاشات بالفصول ليعرض عليها المعلم الأفلام الخاصة بمحتوى المواد الدراسية















