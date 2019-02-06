فرار 110 مدنيين على الأقل من شرقى الفرات خلال الساعات 24 الماضية

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن 110 مدنيين على الأقل تمكنوا من الفرار من منطقة الباجوز شرقى الفرات نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال الساعات 24 الماضية.

وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة أن عدد الفارين من مناطق سيطرة داعش قد ارتفع إلى 36 ألفا و655 شخصا منذ الأول من ديسمبر الماضى وحتى الأول من فبراير الجاري، ومن بينهم سوريون وعراقيون وروس وصوماليون وفلبينيون.

وقد ارتفعت وتيرة خروج المدنيين من مناطق تنظيم داعش شرقى سوريا، منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا فى 19 ديسمبر الماضي.

يأتى ذلك استمرارا لتضييق الخناق على تنظيم داعش الإرهابى على الحدود السورية مع العراق، فيما ترتفع وتيرة تدفق الفارين من جنسيات مختلفة من مناطق سيطرة التنظيم شرقى الفرات فى سوريا إلى مناطق سيطرة القوات الكردية.