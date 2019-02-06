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فتح باب التقدم لترقيات الدورة 13 لأعضاء اللجان والمحكمين بالجامعات 16فبراير

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:42 ص
فتح باب التقدم لترقيات الدورة 13 لأعضاء اللجان والمحكمين بالجامعات 16فبراير الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ــ وائل ربيعى
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أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم وتحديث البيانات للجان العلمية للترقيات للدورة الثالثة عشرة (سبتمبر 2019) لأعضاء اللجان والمحكمين، وذلك بدءًا من يوم السبت 16 فبراير الجاري، ولمدة شهر.

ويتقدم أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة العاملين والمتفرغين عن طريق المجلس الأعلى للجامعات على الرابط التالي بدءًا من التاريخ المحدد للتقديم:

http://www.scicom.scu.eun.eg 

ولن يتم الالتفات إلى أي بيانات لم يتم تحديثها للتقدم للدورة الجديدة.

ويمكن الحصول على الدعم الفني من خلال التواصل على البريد الإلكتروني بدءًا من التاريخ المحدد للتقديم: scicom@scu.eg

 


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