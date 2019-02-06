علماء: زيادة معدلات الولادة القيصرية حول العالم..و50% من المصريات يخضعن لها

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن العلماء أعزوا ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في جميع أنحاء العالم إلى تحسن التغذية في الآونة الأخيرة وتغير العوامل الثقافية والاتجاهات الاجتماعية.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تباينا كبيرا في نسبة النساء اللواتي يخضعن للولادة القيصرية، وتخضع ما يقرب من 50% من النساء فى مصر، وتركيا والبرازيل إلى هذه العملية، بينما تجريها 2% فقط من النساء فى الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، وحوالى 20% من البريطانيات.

وخلصت دراسة إلى أن الأمهات اللواتي يخضعن للولادة القيصرية ربما يعتمدن على هذا الإجراء بسبب الاختلاف بين كيفية تغذيتهن بشكل جيد وهن أطفال مقارنة بأثناء الحمل، ويوصى بالولادة القيصرية عندما يكون حجم الطفل كبيرا ويمثل خطورة على صحة الأم.

ويرى مسئولو الصحة العامة أن سبب هذا يرجع إلى تغير الاتجاهات الاجتماعية، ولكن الباحثون ربطوا بين تلك العمليات وبين التغذية.