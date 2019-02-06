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الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:44 م
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ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة بأسوان

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:34 م
ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة بأسوان القبض على متهمين - أرشيفية
أسوان – فريق المحافظات
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تمكنت مباحث شرطة المرور بأسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور، يفيد بفحص 25 قائد سيارة بكمين أبو الريش مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

وفى السياق ذاته، تمكنت حملة مرورية من ضبط 579 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين تحرير ( 133 ) مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى (79) مخالفة، وتحرير (90) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص ( 85 ) حالة عدم قبول التصالح، وتحرير ( 190 ) مخالفة متنوعة .

 


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