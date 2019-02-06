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ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 700 جرام هيروين واسلحة نارية بالخانكة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:00 م
ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 700 جرام هيروين واسلحة نارية بالخانكة حبس -ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
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ألقت مباحث  القليوبية ،القبض علي  تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم الخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث  قسم شرطة الخانكة ، بتمكن التقيب  محمد أمبابى ،والنقيب عمرو بدر، معاونا مباحث القسم من ضبط "مصطفى .ع .أ" 32 سنه ،عاطل ،ومقيم المرج و"مصطفى. أ .ع" 32 سنه ،سائق، ومقيم عزبة النخل – المرج ،"وعمرو .ع. أ" 36 سنه، عاطل، ومقيم عزبة النخل، وبحوزتهم 700 جرام من مادة الهيروين المخدر ،وسلاح نارى (طبنجة ) وعدد 12 طلقة من ذات العيار ،و67 لفافة بلاستيكية بداخلها حصوات من مخدر الهيروين وسيارة ملاكى هيونداى النترا فضى اللون لترويج المواد المخدرة، ودراجة نارية لإستخدامها فى اعمال الترويج .
تم تحرير محضر رقم 324 لسنة 2019 جنح القسم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
 
 

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