صور.. محافظ الإسماعيلية ومميش يستقبلان البابا تواضروس الثانى

استقبل اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس هيئة قناة السويس واللواء أمجد عبد الفتاح مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء واللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والدكتور عاطف أبوالنور، رئيس جامعة قناة السويس والمقدم محمد سمير، المستشار العسكرى للمحافظة ونيافة الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية قبل قليل.

وذلك فى حضور كل من أسقف بورسعيد وأسقف السويس ونواب البرلمان عن الإسماعيلية والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف وجمع كبير من الأساقفة ورجال الدين المسيحى وممثلى كافة الكنائس والأخوة الأقباط بكنيسة كنيسة الأنبا بيشوى ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة التاريخية لقداسة البابا تواضروس الثانى لمدينة الإسماعيلية والتى تعد الأولى من نوعها منذ تولية الكرسى البابوى ليومين على التوالى.

وتضمن برنامج الزيارة لقاء موسع لقداسة البابا بجموع المواطنين والأهالى من الأخوة الأقباط وإلقاء درس العظة الأسبوعية فى اجتماع الشعب بمطرانية القديس العظيم الأنبا بيشوى بالإسماعيلية.

وأعرب قداسة البابا عن بالغ سعادته بزيارة الإسماعيلية تلك المحافظة العظيمة والباسلة والتى تشهد فى الوقت الراهن العديد من المشروعات القومية الكبيرة.

وأشاد البابا تواضروس الثانى بما شهده خلال هذه الزيارة من نهضة وتطور ملحوظ، كما أشاد بجهود الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وجهود محافظ الإسماعيلية وقياداتها ورجالها المخلصين وما تتميز به الإسماعيلية من طابع حضارى راقى.

ومن المنتظر أن يقوم قداسة البابا صباح غدًا الخميس بتدشين "كنيسة الأنبا بولا" الجديدة بوسط المدينة ويشاركه نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية ولفيف من الأساقفة، ويلتقى البابا كهنة الايبارشية قبل عودته للقاهرة.