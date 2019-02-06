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صور.. سقوط أمطار خفيفة وغيوم ورياح على مدن جنوب سيناء

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:08 ص
صور.. سقوط أمطار خفيفة وغيوم ورياح على مدن جنوب سيناء غيوم على مدن جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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شهدت محافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة ورياح وغيوم على مدن المحافظة، "طور سيناء أبوزنيمة، وأبورديس ودهب ونوبيع"، حيث تعرضت جميع المدن لانخفاض في درجة الحرارة، مع رياح محملة بالرمال، وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ القصوى.
 
وأكد اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، أن المحافظة رفعت درجة الاستعدادات تحسبا لسقوط مزيد من الأمطار، وأن حركة الطرق والموانئ والمطارات الدولية تعمل بصور طبيعية، ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.
 
وأضاف، أنه تم الدفع بالمعدات الثقيلة إلى المناطق المتوقع تعرضها لتساقط الأمطار، والمناطق التي تتعرض لحدوث سيول للتدخل السريع، وأهاب بجميع المسافرين وقائدي السيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والسير بالطريق الدولي والطرق الداخلية حفاظا على أرواحهم.
 
فى نفس السياق، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح، و تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، حيث يقوم مديرو الموانئ، بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة. 
 
 
غيوم على مدن جنوب سيناء (1)
غيوم على مدن جنوب سيناء 

غيوم على مدن جنوب سيناء (2)
غيوم على مدن جنوب سيناء 
غيوم على مدن جنوب سيناء (3)
غيوم على مدن جنوب سيناء 
 
 

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