صور.. تعرف على مواصفات أحدث طائرات شركة مصر للطيران

كتب أحمد مصطفى

في شهر مارس القادم تبدأ الشركة الوطنية مصرللطيران تنفيذ جزء من أكبر الصفقات التجارية فى تاريخ الشركة الوطنية والتي تعاقدت عليها مع شركة "إيركاب" الأمريكية، وذلك فى أول تعاون بينهم، والذى بموجبه تم توقيع صفقة جديدة طويلة الأمد لشراء 6 طائرات من طراز البوينج "دريملاينر" أو طائرة الأحلام 787-9 التى تعمل بمحركات رولز رويس

طائرة الأحلام B787-9 هى طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم ولكنها واسعة البدن، حيث تتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبا، وهى مثالية للمسافرين على درجة رجال الأعمال والضيافة، حيث تم تصميمها بتكنولوجيا فائقة التطور، وتحتاجها مصر للطيران للتشغيل على الخطوط الطويلة مثل خط شنغهاى بالصين ، خط طوكيو باليابان، وكذلك رحلات نيويورك ورحلات بانكوك ومن المتوقع ان يبدأ اول تشغيل الطائرة الجديدة علي رحلات تورنتو بكندا.

ويرجع اختيار مصر للطيران لشراء طائرة الأحلام، نظراً لأنها تحتوى على محركات تم تطويرها بأحدث التقنيات من قبل شركتى جنرال إليكتريك ورولز، فقوة المحركات تسمح لها بأن تقطع مسافات بعيدة المدى ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف.

ويبلغ معدل انضباط إقلاع الطائرة 99% على مستوى العالم، كما أنها الطائرة الأفضل فى توفير الوقود، حيث تم تطويرها لتصبح أقل فى استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية، وذلك يعود إلى أن المواد المركبة تدخل فى تركيبة الهيكل الأساسى لجسم الطائرة بنسبة 50% بما فى ذلك أجنحتها.

وطائرة دريملاينر، هى من أفضل الطائرات التجارية الحديثة التى تتميز بالرفاهية المطلقة، فقد استخدم فى صناعتها أحدث التقنيات التكنولوجية من أبرزها المقاعد التى تم تصميمها بعناية شديدة لتوفر مزيدا من الرفاهية والراحة للركاب، حيث يمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، كما أنها تحتوى على تكييف متطور يتميز بالهدوء، حيث إنه يأخذ الهواء من الخارج وليس من المحركات، ويوجد أيضا فى مقصورة الطائرة مرطبات هوائية تمنح الركاب مزيدا من الراحة والانتعاش.

و تتميز طائرة الأحلام بمساحة نوافذها التى تعد أكبر من الطائرات المماثلة لها بنسبة 30%، وقد تم تصميمها بحيث يمكن للمسافر أن يتحكم فى معدل سطوع النوافذ بكبسة زر واحدة، وتحتوى على تقنية تحد من مستوى الضوضاء بنسبة 60%، بسبب وجود الحواف المسننة فى غرفة المحركات، مما يؤدى إلى تقليل نسبة الضوضاء فى الطائرة من الداخل ومن الخارج، كما أن بها مساحات شاسعة لوضع أمتعة الضيوف فى الأرفف العليا، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم تزويد الطائرة بكافة خدمات الاتصالات والانترنت اللازمة على متنها، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة السمعية والبصرية.