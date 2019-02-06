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صور ..أمطار بالقاهرة والجيزة والأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:23 ص
صور ..أمطار بالقاهرة والجيزة والأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة أمطار
كتب أحمد جودة
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شهدت القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، سقوط أمطار على عدة مناطق صباح اليوم الأربعاء، تزامنا مع حالة التقلبات الجوية والتحول فى درجات الحرارة المتوقع أن تشهده الساعات المقبلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد اليوم الأربعاء، ليسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

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