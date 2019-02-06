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سامح شكرى يشارك باجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة بأديس أبابا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:20 ص
سامح شكرى يشارك باجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة بأديس أبابا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة - ريهام عبد الله
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شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، فى الاجتماع المشترك للجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر، فى مستهل الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية بأديس أبابا.

 

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية "فى مستهل الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية بأديس أبابا.. وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع المشترك للجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر".

 

سامح شكرى
سامح شكرى

 

يذكر أنه من المقرر أن يترأس وزير الخارجية غدا الخميس، وفد مصر فى اجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقى فى دورته العادية الـ 34 التى تعقد بمقر الاتحاد بأديس أبابا تمهيدا للقمة الإفريقية الـ 32 التى يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد.

وتتناول الاجتماعات التى تستمر يومين- عددا من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن فى القارة الإفريقية، فى مقدمتها الوضع فى ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية، ويبحث وزراء خارجية الدول الإفريقية تقرير الدورة العادية السابعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين، التى عقدت يومى 15 و16 يناير؛ والتقرير السنوى عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الإفريقى عن الوضع الإنسانى فى القارة؛ وتقرير المفوضية عن تقرير الفريق رفيع المستوى لتقييم البلدان المرشحة لاستضافة وكالة الفضاء الافريقية.

        


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