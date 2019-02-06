رحلة ميكانيكى كرداسة من استدراج سائق وقتله إلى حبل المشنقة

كتب ــ سليم على

شهدت منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، جريمة قتل بشعة، حيث استعان "عفشجى سيارات" بطفل لم يتخط السابعة عشر من عمره، لاستدراج سائق سيارة نصف نقل حديثة إلى منطقة نائية وقام بقتله وسرق سيارته وفرا هاربين.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام عفشجى السيارات بتهمة القتل العمد، والسجن 10 سنوات للطفل لكونه لم يتخط السن القانونى.

وجاء فى أمر الإحالة بأنه وبإجراء مباحث الجيزة تحرياتها، تأكد قيام المتهمين "حسام الدين م"، 45 سنة، ميكانيكي سيارات، و"صابر ش ع"، 17 سنة، بالاتفاق فيما بينهما على استدراج أحد قائدى السيارات النصف نقل الحديثة إلى إحدى المناطق النائية لقتله وسرقتها، تمهيدا لبيعها لمرورهما بضائقة مالية وحددا منطقة كرداسة لتنفيذ جريمتهم.

وتوجه المتهمان إلى أحد المواقف بشارع فيصل ووقع اختيارهما على المجنى عليه "عادل ق"، لكونه يقود سيارة شيفروليه موديل 2009، وحددا وقت تنفيذ جريمتهما، وقام المتهم الأول بإنتظارهما داخل إحدى الغرف بالمنطقة النائية بكرداسة، فى حين طلب الثانى منه توصيله بسيارته إلى أحد الأماكن لنقل بعض المنقولات الخاصة به نظير مبلغ 70 جنيها واستدرجه إلى تلك المنطقة وعند وصولهما، طلب منه مساعدته فى نقل المنقولات، وعند دخوله إلى تلك المنطقة قام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات فى رقبته وصدره بسلاح أبيض "مطواة"، فهرع المجنى عليه إلى خارج تلك الغرفة مسرعا وتتبعه الجانى طاعنا إياه عدة طعنات فى ظهره حتى سقط أرضا.

وقام المتهم الثانى بطعنه عدة طعنات فى أجزاء متفرقة من جسده بذات الأداة للتأكد من مفارقته الحياة، واستوليا على السيارة وهاتفه الجوال وفرا هاربين، وأعطى المتهم الاول لصاحب ورشة الهاتف المحمول لبيعه، والذى باعه بمبلغ 375 جنيه لصاحب مكتبه، وأخفى بعض أجزاء تلك السيارة لصاحب الورشة، فى حين أخفى المتهم الثانى السيارة أمام مسكنه.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة كرداسة بأنه بالانتقال لمكان حدوثها وأجرى المعاينة اللازمة، وبمناظرة جثة المجنى عليه، تبين إصابته بـ7 طعنات بالظهر من أعلى و5 طعنات بالرقبة وجرح أسفل الرقبة من الناحية اليسرى وطعنة بالصدر، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى تحديد هوية المجنى عليه والمتهمين وتمكنوا من القبض عليهما.