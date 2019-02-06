رئيس مدينة البصيلية بأسوان: المنزلان المنهاران مدرجان بخطة تطوير العشوائيات

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

أكد العقيد طارق لطفى، رئيس مدينة البصيلية بأسوان، أن المنزل المنهار بمنطقة نجع السايح مساء الثلاثاء، مدرج ضمن حصر المنشآت الآيلة للسقوط بصندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف العقيد طارق لطفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منطقة نجع السايح التابعة لمدينة البصيلية حالياً فى مرحلة إعداد تقارير الحصر الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط، موضحاً بأن اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من محافظ أسوان، انتهت حتى اليوم من حصر نحو 205 منزلاً، وستقوم بعد الانتهاء من الحصر برفع التقرير النهائى إلى الوحدة المحلية للبدء فى خطة التطوير.

وأشار إلى أن خطة تطوير منطقة نجع السايح 1 و 2 والتى تقع على مساحة 74,6 فدان، تشمل أنشطة سكنية وتجارية واجتماعية ودينية وخدمية وطرق وفراغات يوجد بها 1210 مبانى منها 1073 وحدة سكنية، حيث أن المأهول منها 658 وحدة، فى حين أن هناك 168 وحدة متهدمة ومهجورة و 302 وحدة مغلقة و45 وحدة تحت الإنشاء، موضحاً بأن السبب الرئيسى فى تصدعات وانهيارات المبانى بالمنطقة يرجع بسبب طبيعة الأرض الطفلة واستخدام الأهالى للخزانات للصرف الصحى، مما يؤدى إلى تسرب المياه أسفل المبانى المختلفة، كما عرض مسئولو المركز نماذج من التصميمات المتعلقة بمساكن التعويضات الجديدة وأيضاً بدائل تخطيط المنطقة المستهدف تطويرها.

وأوضح رئيس مدينة البصيلية بأسوان، بأن المنزل المنهار عبارة عن طابقين مبنى بالطوب اللبن، وبدأ بانهيار الطابق الأعلى والذى يضم 3 غرف يقيم فيها أسرتين، على منزل آخر مجاور مبنى بالطوب اللبن عبارة عن طابق أرضى ويقيم فيه 4 أسر، وتم إخلاء المنزلين من السكان، وسارع الأهالى من سكان نجع السايح ببذل جهودهم فى احتواء الأزمة ورعاية الأسر المتضررة من الانهيار وعددهم 6 أسر، وتوفير الرعاية اللازمة لهم ومأموى مؤقت لحين الانتهاء من إعادة تطوير المنطقة.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسوان تلقت مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً بانهيار عقار بنجع السايح بإدفو، وانتقلت على الفور 6 سيارات إسعاف والحماية المدنية للتعامل مع الواقعة، وأسفر حادث انهيار العقارين السكنيين المبنيان بالطوب اللبن بمنطقة نجع السايح بمركز إدفو محافظة أسوان، عن إصابة 4 أشخاص حالتهم الصحية مستقرة، وتبين لـ"اليوم السابع"، أن المصابين الأربعة هم: "السايح فؤاد أحمد 65 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، ورضا على عبد العظيم 55 سنة، مصابة بكسر في الذراع اليمنى، وسعاد فؤاد أحمد 45 سنة، مصابة بحالة إغماء، وسيدة فؤاد أحمد 52 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم"، بالإضافة إلى علاج "صباح فؤاد أحمد 50 سنة، مصابة بهبوط فى الجسم، وإيناس السايح فؤاد 27 سنة، مصابة بحالة إغماء" فى محل الواقعة.