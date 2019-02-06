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رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم الدروع و الميداليات بحفل ختام أسبوع شباب الجامعات

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:14 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم الدروع و الميداليات بحفل ختام أسبوع شباب الجامعات رئيس جامعة كفر الشيخ خلال كلمته يلقيها في ختام اسبوع سباب الجامعات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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سلم الدكتور ماجد القمري،رئيس جامعة كفر الشيخ،الدروع،والميداليات خلال حفل ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثانى عشر الذى تنظمه جامعة كفر الشيخ باستضافة اكثر من 5000 طالب وطالبة من 28 جامعة مصرية.

 

و افتتحت فعاليات الحفل الختامى لأسبوع شباب الجامعات الثانى عشر بالسلام الجمهورى و تلاوة آيات من القرآن الكريم ، أحيا الحفل المطرب محمد رشاد ببعض المقطوعات الغنائية فى ختام الحفل ، وكرم الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ طلاب الوفود المتميزين المشاركين بالأسبوع و الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى بتسليم الدروع والميداليات ، تشجيعاً وتقديراً للجهد المبذول بكفاءة عالية خلال فعاليات الأسبوع .

 

وقال الدكتور ماجد القمرى ، رئيس الجامعة ، إنه يقدم شكره لجميع الحضور على مشاركتهم فى فعاليات الملتقى بكفاءة و جدارة ،تلبية احتياجاتهم فى الجوانب التربوية و الثقافية و الرياضية و الاجتماعية و الفكرية و العلمية للمساهمة فى تنمية مهاراتهم لكى يكونوا قيمة مضافة فى مجتمعهم بأفكارهم و إبداعاتهم و القوة الدافعة للتنمية المستدامة فى المستقبل ، مشيداً بمدى انضباط الوفود بالقواعد المنظمة للأسبوع والروح الرياضية العالية التى تميز بها الطلاب المتنافسين.

 

 

 


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