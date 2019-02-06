"حماية المستهلك" يطلق قافلة المحافظات من أسيوط لحل مشاكل المواطنين الإثنين المقبل

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مبادرة قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين، ستنطلق يوم الإثنين المقبل بالصالة المغطاة، بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لحل شكاوى المواطنين المتعلقة بالشئون الاستهلاكية.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتفاعله مع هموم المواطنين وشكواهم وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، والذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة فى الرد على شكواهم، وكذلك فى إطار التفاعل مع المبادرة التى أطلقها الرئيس "حياه كريمة"، والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم ودعوته لجميع مؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، إلى توحيد الجهود بينهما لإنجاح تلك المبادرة الوطنية.

وأكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على حل مشاكل المواطنين بسهولة وتذليل أى عقبات تواجهم، وأن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو عبر رقم الواتس آب 01030000602 لتلقى شكاوى المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب ( المواطن رقيب) 01281661880 و أيضا من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.

وكان جهاز حماية المستهلك قد أطلق مبادرة قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين الشهر الماضى بالصالة المغطاة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع المحافظ لحل شكاوى المواطنين.