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الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:34 م
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توقف الصيد ببحيرة المنزلة بسبب موجة الطقس السيئ

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:24 م
توقف الصيد ببحيرة المنزلة بسبب موجة الطقس السيئ بحيرة المنزلة
الدقهلية ــ شريف الديب
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شهدت محافظة الدقهلية موجة من الطقس السيئ، مصاحبة لهطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء المراكز، أسفرت عن توقف حركة الصيد داخل بحيرة المنزلة. 
 
ووجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، جميع رؤساء مجالس المدن والمراكز المختلفة، بالدفع بسيارات الشفط لرفع المياه من الشوارع .
 
وشددت إدارة مرور الدقهلية، على السائقين بالالتزام بقواعد المرور، والسرعات المحددة على الطرق السريعة.
 
 
وتشهد  كافة أنحاء الجمهورية بداية من اليوم الأربعاء حالة من التقلبات الجوية، الذى يشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول على بعض المناطق.

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