تقلبات جوية بكفر الشيخ وانتظام حركة الصيد بميناء البرلس

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة، وانخفاضًا نسبيًا فى درجات الحرارة، ولم يؤثر ذلك على انتظام حركة الصيد والملاحة في البحر المتوسط، وانتظام الحركة بميناء الصيد بالبرلس.

وأكد المهندس محمد عبد الله، مدير غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أن التقلبات الجوية لم تؤثر على حركة الدخول والخروج لمراكب الصيد بميناء البرلس، وأن الأمور مستقرة بميناء الصيد، وأنه تلقى تقريراً من إدارة الميناء برئاسة العميد يسري الدسوقى، بانطلاق حركة الصيد بالميناء، ويتم تقديم الدعم اللازم لمراكب الصيد من تزويد بالوقود والثلج وغيره، بعد إجراء عمليات التفتيش المعتادة من قبل السلطات المختصة، وتم تنبيههم بضرورة توخي الحذر حال حدوث تقلبات جوية وهبوب رياح شديدة وارتفاع في مياه المد والجزر.

وأضاف عبد الله، أنه انتظمت حركة الصيد لمراكب الصيد والقوارب الخشبية الصغيرة والمتوسطة ببحيرة البرلس، في ظل استقرار نسبي للأحوال الجوية صباحاَ، وسط ترقب لحدوث أي تغيرات جوية.

يذكر أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المدن بضرورة الاستعداد لحدوث أي موجات من الطقس المتقلب بعد أن شهدت بعض مراكز المحافظة تساقط الأمطار لفترات متقطعة وهبوب رياح محملة بالغبار، مطالبة برفع أي مخلفات للأمطار.