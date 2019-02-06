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تعرف على مبادرة شرطة دبى لتسوية المخالفات المرورية بدون مقابل ؟..فيديو وصور

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:18 م
تعرف على مبادرة شرطة دبى لتسوية المخالفات المرورية بدون مقابل ؟..فيديو وصور قادة شرطة دبى
كتب هيثم سلامة
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بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبى، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبى، مع بداية عام التسامح 2019، مبادرة "تسوية المخالفات المرورية، تتيح للسائقين الذين حررت مخالفات مرورية بحقهم، عدم دفع المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور على النحو التالى:

الالتزام لـ 3 أشهر يسقط من قيمة المخالفات 25%.

الالتزام لـ 6 أشهر يسقط من قيمة المخالفات 50%.

الالتزام لـ 9 أشهر يسقط من قيمة المخالفات 75%.

الالتزام لسنة يسقط من قيمة المخالفات 100%.

مبادرة تسوية المخالفات لشرطة دبى
مبادرة تسوية المخالفات لشرطة دبى

وأضاف شرطة دبى، أن تشمل جميع المخالفات المرتكبة فى إمارة دبى شريطة التزام السائق بقانون السير والمرور، وعدم ارتكاب مخالفات آخرى طيلة العام بدأ من الأول من فبراير للعام الحالى 2019، بحيث يتم خصم قيمة المخالفات المرورية بنسب محدده، وحسب التزام السائق وعدم ارتكابه للمخالفات .

تسوية المخالفات شريطة الألتزام
تسوية المخالفات شريطة الالتزام
قادة شرطة دبى خلال تدشين المبادرة
قادة شرطة دبى خلال تدشين المبادرة

 

 

 

 


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مبادرة شرطة دبى

شرطة دبى

المخالفات المرورية

مدينة دبى

محمد بن راشد

اليوم السابع بلس




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