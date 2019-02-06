تعرف على توقعات طقس "الويك إند" وفرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة المقبلة "الويك إند" طقس معتدل شمالا مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبلة ، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 25 درجة للعظمى 14 درجة للصغرى.