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ترامب أمام الكونجرس: حان الوقت لعودة جنودنا فى سوريا إلى الوطن

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:20 ص
ترامب أمام الكونجرس: حان الوقت لعودة جنودنا فى سوريا إلى الوطن ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التحديات التى تواجه إدارته فى الشرق الأوسط بـ "المعقدة".

وقال ترامب، فى خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه وقت توليه المنصب "كان تنظيم داعش يسيطر على 20 ألف ميل مربع فى سوريا والعراق"، وأن معظم هذه الأراضى تم "تحريرها".

وأضاف "وبينما نعمل الآن مع حلفائنا على تدمير بقايا داعش، حان الوقت لعودة محاربينا الشجعان فى سوريا إلى الوطن"، وأشار ترامب إلى وجود مباحثات "بناءة" للتوصل إلى تسوية سياسية فى أفغانستان مع أطراف من بينها حركة طالبان.

وأوضح "بعد عقدين من الحروب حان الوقت للوصول للسلام فى أفغانستان"، وأكد ترامب أن واشنطن تواجه الإرهاب ودعاته فى مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم النظام الإيرانى، وقال: "عملنا دائما على مواجهة دعاة الإرهاب، ومن بينهم النظام المتطرف فى إيران".

وأضاف: "لقد تصرفت حكومتى بشكل حاسم لمواجهة الدولة الراعية للإرهاب فى العالم، ومن بينها النظام الراديكالى فى إيران"، ودعا إلى عهد جديد من التعاون لكسر "عقود" من الجمود السياسي.

وقال: "يمكننا جعل مجتمعاتنا أكثر أمانا، وعائلاتنا أقوى، وثقافتنا أكثر غنى، وإيماننا أكثر عمقا، وطبقتنا المتوسطة أكبر وأكثر ازدهارا من أى وقت مضى".

وأضاف "لكن يجب أن نرفض سياسات الانتقام وأن نغتنم الإمكانات اللامحدودة من التعاون والوفاق. معا، يمكننا كسر عقود من الجمود السياسى".

وأعرب الرئيس الأمريكى عن تفاؤله بحال الاقتصاد الأمريكى، مشيرا إلى أنه أصبح ينمو بضعف الوتيرة عما كان عليه قبل توليه المنصب قبل نحو عامين.

كما دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الكونجرس إلى توصل لاتفاق يحل أزمة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود الجنوبية، وقال: "لدينا واجب أخلاقى لإنشاء نظام هجرة يحمى أرواح ووظائف مواطنينا. .. أريد أن يأتى الناس إلى بلادنا بأكبر عدد ممكن لكن بطرق قانونية".

وأضاف أن إدارته أرسلت مقترحا "معقولا" للكونجرس يتضمن بناء جدار حدودى، وأوضح "فى الماضى معظم الناس هنا فى الكونجرس صوتوا لصالح الجدار ولم يتم بناء جدار مناسب وأنا سوف أبنيه".

وأوضح ترامب أنه "بعد 24 شهرا من التقدم المطرد، اقتصادنا مثار حسد العالم وجيشنا هو الأقوى على سطح الأرض وأمريكا تنتصر كل يوم".

وتابع القول: "البطالة وصلت إلى أدنى معدل لها منذ نصف قرن. .. المزيد من الناس يعملون الآن أكثر من أى وقت مضى".

 

 

 


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