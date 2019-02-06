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تجديد حبس صيدلى 15 يوما لضبطه بحوزته حشيش بالقليوبية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:50 م
تجديد حبس صيدلى 15 يوما لضبطه بحوزته حشيش بالقليوبية مخدر الحشيش- أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة بنها، تجديد حبس صيدلى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لضبطه بسرنجة وبحوزته قطعة من الحشيش المخدر داخل "حمام"، أحد المطاعم بمدينة بنها.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بلاغ من المواطن "ه.ع"، بأنه حال متابعته سير العمل بالمطعم، وأثناء توجهه لدوره المياه بالطابق الثانى، فوجئ بأحد الأشخاص، ملقى على الارض فى حاله إغماء وبيده سرنجة.

 

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع المبلغ، وتبين تواجد شخص بدوره المياه، ويدعي"م. ذ"27سنه، صيدلي، وعثر معه على سرنجه مدممة، وعلبه سجاير بداخلها قطعه بنيه داكنة اللون، تشبه ماده الحشيش المخدر، وتم التحفظ على المضبوطات ونقل المذكور، مستشفى بنها الجامعى وتعيين الحراسه اللازمه عليه.

وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وتحرر محضر رقم 579جنح القسم واحيلا المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسة 4ايام على ذمه التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يوما.

 

 


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