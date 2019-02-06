تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..وقيم التداول تتجاوز مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة مليار جنيه ليصل إلى مستوى 813.127 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 273 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.7 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.59%، والعرب على 10.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.78%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 3.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 127.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، 71.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2363 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 18669 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند 689 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس20" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.