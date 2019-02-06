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تأمين مخزون المحافظات الحدودية من السلع الاستراتيجية 4 أشهر

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:09 م
تأمين مخزون المحافظات الحدودية من السلع الاستراتيجية 4 أشهر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية منعا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات، حيت تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

 

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى الجملة "العامة والمصرية" بشأن استمرار تأمين مخزون استراتيجى للمحافظات يكفى لعدد أشهر خاصة المحافظات الحدودية لضمان وجود رصيد من السلع الغذائية لهذه المحافظات بشكل مستمر، بالاضافة الى امداد هذه المحافظات بكافة السلع وخاصة شمال سيناء أول بأول، كما يتم توفير السلع والمنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى توفير الدقيق المدعم للمخابز فى كافة المحافظات.

فيما أكد اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ" اليوم السابع " على توفير السلع فى مختلف المحافظات من منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات بجانب تأمين مخزون استراتيجى طوال فتره الشتاء فى المحافظات الحدودية من 3 الى 4 أشهر ، كما يتم امداد هذه المحافظات بكافة السلع أول بأول لافتا الى ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشأن توفير كافة السلع من خلال منافذ فروع الشركات والمجمعات الاستهلاكية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم بتوفير السلع للشركات التابعة بشكل مستمر.

على جانب آخر أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل المخابز فى كافة المحافظات لإنتاج الخبز المدعم ، حيث يتم توفير الدقيق للمخابز أول بأول فى إطار الحرص على صرف حصص الخبز للمواطنين بمعدل 5 أرغفة لكل فرد يوميا.


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