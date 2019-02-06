الوكالة الألمانية تمول مشروع ترشيد الطاقة بمحطة مياه الحواويش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من مشروع تركيب جهاز VSD بمحطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ بقيمة 185 ألف جنيه، للتحكم فى سرعة محركات وحدات رفع المياه المرشحة وتشغيلها عند السرعة المطلوبة دون زيادة مما يوفر 40% من الطاقة الكهربائية المستهلكة فى السرعة الزائدة والتى لا يتم الاستفادة منها.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف أن الطاقة التى يتم توفيرها تقدر قيمتها بمبلغ 130 ألف جنيه سنوياً، وإنه جارى تقييم التجربة التى تم تنفيذها بمحطة مياه الحواويش المطورة لتعميمها على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى لترشيد الطاقة الكهربائية.

وأشار رئيس مياه سوهاج، أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى قامت بتأهيل وبناء قدرات مهندسى الشركة العاملين بمجال ترشيد الطاقة، وتم اعتماد المهندس أحمد صلاح بإدارة الكهرباء بقطاع الدعم الفنى من الجمعية الأمريكية لمهندسى الطاقة AEE .

ومن الجدير بالذكر إن محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم تبلغ طاقتها التصميمية 350 متر مكعب لكل ساعة، وتقوم بإمداد مياه الشرب لرافع مياه حى الكوثر الرئيسى الذى يغذى المناطق الصناعية.