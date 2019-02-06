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النيابة العامة تقرر حبس مزارع 4 أيام عقب قتله 4 أشخاص بقرية الحمادية بسوهاج

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:48 م
النيابة العامة تقرر حبس مزارع 4 أيام عقب قتله 4 أشخاص بقرية الحمادية بسوهاج محكمة- أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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قررت النيابة العامة بمركز سوهاج برئاسة المستشار عبدالرحمن حلاوة وبإشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج حبس "سيد.خ.ع" 48 سنة، مزارع ويقيم بناحية قرية الحمادية دائرة مركز سوهاج والمتهم بقتل 4 أشخاص وإصابة الخامس عقب إطلاق النار عليهم بقصد الإنتقام 4 أيام على ذمة التحقيق على أن يتم التجديد له في الموعد القانوني.

ترجع الواقعة عقب قيام المتهم سيد.خ.ع" 48 سنة مزارع بإطلاق أعيرة نارية، مما نتج عنه مقتل أحمد ف.م.ح، 37 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالرقبة والفك من الناحية اليمنى"، والسيد أحمد عبد الحافظ 32 سنة عامل أثر إصابته بطلق نارى بفتحتى دخول وخروج بالجانب الأيمن والأيسر"، وعبد الحليم.م.ع.ع، 63 سنة عامل زراعى أثر إصابته "طلق نارى بالبطن" وحمدى.ا.م، 39 سنة صاحب سوبر ماركت، أثر إصابته "طلق نارى بالرأس" وتصادف وجوده والرابع بمكان الواقعة.

وإصابة أحمد.ح.ا، 35 سنة عامل بـ"طلق نارى بالرأس"، وتم نقله للمستشفى الجامعى، وذلك بسبب خلافات سابقة بينه وبين أفراد "عائلة حمدوة" لقيامه بالتعدى على شقيقته منذ فترة وحال معاتبته لهم آن ذاك قاموا بالتعدى عليه بالضرب.

أسفرت جهود الحملة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية ع "3" خزينة، و"61" طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


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فيديو.. لحظة قيام مزارع بقتل 4 وإصابة الخامس بقرية الحمادية فى سوهاج

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