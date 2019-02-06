النائب محمد فؤاد مطالبا بمناقشة قانون الإيجارات القديم: تجميد الوضع ليس حلا

كتبت ايمان على

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه لابد من البدء فى مناقشة قانون الايجارات القديمة خلال دور الانعقاد الرابع ، خاصة وأن المجلس أوشك على الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء وإقراره بصورة نهائية، موضحا أن مجلس النواب قادر على اختراق كل الموضوعات الصعبة من خلال حلول جذرية تتعامل مع أوجاع المجتمع.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن أزمة الايجارات أمر محتدم مثلها مثل العديد من مشروعات القوانين التى تحتاج إلى مواجهة، موضحا أن تجميد الوضع كما هو عليه ليس حلا ولابد من الدخول والشروع نحو مناقشة قانون الإيجارات فى الفترة القليلة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحل الأمثل للانتهاء من أزمة الايجارات القديمة يتمثل فى التحول المرحل أسوة ببعض الدول الخارجية، وعلى سبيل المثال البدء بوحدات الإيجار القديم التجارية والوحدات المغلقة، وكذلك الوحدات الحكومية وتكون هذه مرحلة أولى ، على أن يتم وضع حلول أخرى للعقارات على مرحلة ثانية تكون بتوافق جميع الأطراف.