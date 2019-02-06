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المترو: نعمل بانتظام رغم التقلبات الجوية وتعليمات لمواجهة الطقس السيئ

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:37 م
المترو: نعمل بانتظام رغم التقلبات الجوية وتعليمات لمواجهة الطقس السيئ مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى
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صرح المهندس على الفضالى رئيس شركة  مترو الأنفاق، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الطقس السيئ للحفاظ على أمن وسلامة جمهور الركاب.
 
وقامت الشركة بنشر فرق الطوارئ والتى شملت إدارات الصيانة ( الخطوط الهوائية – الإشارات – هندسة السكة – الوحدات المتحركة ) وذلك للتدخل السريع في حالة تأثر الشبكة الهوائية أو السكة أو الإشارات بأسباب سقوط الأمطار.
 
وقد تم إعطاء تعليمات لقائدى القطارات فى المحطات السطحية بالمسير بالمحاذرة تجنباً لحدوث أى مشكلة قد تؤثر على انتظام حركة التشغيل.
 
وأكد الفضالى برفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم المركزى ccp  لتلقى جميع البلاغات الخاصة بالشبكة الهوائية وذلك لسوء الأحوال الجوية مع إعطاء السائقين تعليمات بالانتباه الشديد والتركيز أثناء المسير نظراً لتوقع سقوط الأمطار بغزارة.
 
من جانبه صرح المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أن هناك تنسيق كامل بين غرفة التحكم المركزي ومركز إدارة الأزمات بوزارة النقل الذي يقوم بدوره في التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة درجة تحسن أو سوء الأحوال الجوية وعليه يتم أخذ كافة الإجراءات التى تتبعها الشركة للحفاظ على أمن وسلامة جمهور الركاب.
 
وأكد صبره أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها وبنفس زمن التقاطر المقرر داخل جدول التشغيل مع الاستعداد التام للدفع بقطارات إضافية إذا لزم الأمر مع استمرار تشغيل الخط الساخن على رقم 16048 لتلقى كافة الشكاوى على مدار الـ 24  ساعة والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، وكذلك خدمة الواتس آب على الأرقام التالية 01221116048 & 01021778887 )، لتلقى البلاغات السريعة على مدار ساعات التشغيل والتعامل معها وقت حدوثها والعمل على إزالتها بما لا يؤثر على حركة التشغيل.
 
 

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