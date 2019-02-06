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الصحة تعلن توفير مركز للفحص والمشورة للمصابين بالإيدز بالمعامل المركزية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 06:00 ص
الصحة تعلن توفير مركز للفحص والمشورة للمصابين بالإيدز بالمعامل المركزية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير مركز للمشورة والفحص الطوعى، للكشف عن المصابين بالإيدز بالمعامل المركزية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن المركز يقدم كافة الخدمات بالمجان وفى سرية تامة.

وقال مصدر مسئول بالمعامل المركزية التابعة لقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لليوم السابع ، إن المركز يستقبل المصابين أو الراغبين فى الكشف فى سرية ويقدم خدمات استشارية وفحوص دونما الكشف عن الهوية المتعلقة بالشخص المفحوص .

وأضاف المصدر، أن مصر من أقل الدول التى بها معدلات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، كما تقوم الدولة بجهود من التفشيات الوبائية لهذ المرض مع توفير العلاج كاملا وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

 


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الصحة

الايدز

المعامل المركزية

هالة زايد




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