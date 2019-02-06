video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشيوخ الأمريكى يقر مشروع يسمح بفرض عقوبات على شركات تشارك بحملات لمقاطعة إسرائيل

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:03 ص
الشيوخ الأمريكى يقر مشروع يسمح بفرض عقوبات على شركات تشارك بحملات لمقاطعة إسرائيل مجلس الشيوخ الأمريكى
رويترز
إضافة تعليق

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط اليوم الثلاثاء والذى يتضمن إجراء سيسمح للولايات بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك فى حملات لمقاطعة إسرائيل، وتعديلا يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أى خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.

ونال قانون تعزيز أمن أمريكا فى الشرق الأوسط دعم مشرعى مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتا مؤيدا مقابل 23 صوتا معارضا اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوى الذى يناقش فيه سياساته لهذا العام.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب السياسة الخارجية فى خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس، بما فى ذلك إعلان هزيمة تنظيم داعش.

ويختلف العديد من أعضاء الكونجرس، ومنهم كثير من الجمهوريين بشدة مع خطة أعلنها ترامب فى ديسمبر كانون الأول بسحب 2000 جندى أمريكى من سوريا على أساس أن التنظيم المتشدد لم يعد يشكل تهديدا.

وقدم زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذى نادرا ما ينشق على ترامب، التعديل غير الملزم الذى صدر اليوم الثلاثاء، وأقر التعديل بالتقدم ضد تنظيمى داعش والقاعدة فى سوريا وأفغانستان لكنه حذر من أن "انسحابا متسرعا" يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.

وطالب التعديل إدارة ترامب بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التى تعنى أن التنظيمين تكبدا "هزيمة لا رجعة فيها" قبل أى انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.

كما يتضمن التعديل بنودا مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن، وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات فى السياسة الأمريكية، بما فى ذلك خطة ترامب فى سوريا.

ولكن لكى يصبح قانونا، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذى يتناول حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها" بسبب معاملتها للفلسطينيين.

ويجادل معارضو هذا البند بأن مشاركة الأمريكيين فى حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستورى فى حرية التعبير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت ضد قرار ترامب بالانسحاب من سوريا وأفغانستان

مجلس الشيوخ الأمريكى يرغب فى بقاء قوات واشنطن بسوريا وأفغانستان

مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت ضد مشروع قرار لإنهاء الإغلاق الحكومى

الشيوخ الأمريكى يفشل فى إقرار تشريع يؤكد دعم أمريكا للحلفاء بالشرق الأوسط

مجلس الشيوخ الأمريكى

أمريكا

إسرائيل

أخبار إسرائيل




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة