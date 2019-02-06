"الشعرى" نجم الكلب يزين ليالى فبراير بسماء الوطن العربى ويشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

تعتبر ليالي شهر فبراير من الأوقات المثالية لرؤية نجم الشعرى الذى يمكن رصده بسهولة فهو ألمع نجم فى قبة السماء وجزء من مجموعه نجوم " كانيس ماجور " أو " الكلب الأكبر"، ومعظم الراصدين فى النصف الشمالى للكرة الأرضية يشاهدون نجم الشعرى فى الأفق الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي فى الليالي من الشتاء وحتى منتصف الربيع .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ليالى فبراير تعتبر وقت رائع لرؤية هذا النجم ، في حين يرصد فوق الأفق الشرقى قبل الفجر أواخر الصيف، لافتا إلى أنه على الرغم من لون الشعرى الأزرق الأبيض فهذا النجم يسمى نجم قوس قزح، لأنه غالبا ما يومض بعدة ألوان.

وتابع التقرير: إن سطوع نجم الشعرى وتغيرات لونه تدفع الناس فى بعض الأحيان إلى الاعتقاد أنهم يشاهدون جسم طائر مجهول الهوية، موضحا أن نجم الشعرى من السهل العثور عليه ولكن يمكن لأى شخص يعرف مجموعة نجوم الجبار أو الجوزاء أن يقوم ببساطة برسم خط من خلال حزام الجبار للعثور على نجم الشعرى.

وأوضح التقرير، أن نجم الشعرى معروف باسم "نجم الكلب"، لأنه هو النجم الرئيسى فى مجموعة نجوم "كانيس ماجور"، أو الكلب الأكبر، لافتا إلى أنه خلال فصل الصيف يكون نجم الشعرى وراء الشمس كما يشاهد من الأرض في نصف الكرة الشمالي وفى أواخر الصيف، يظهر في الشرق قبل شروق الشمس ( بالقرب من الشمس في سماء الارض).

ويبعد نجم الشعرى مسافة في 8.6 سنة ضوئية وهو بذلك واحد من أقرب النجوم لنا بعد الشمس. وبالمناسبة فان السنة الضوئية تعادل تقريبا 6 تريليون ميل، ويصنف الشعرى كنجم من نوع "A"، وهذا يعني أنه أكثر سخونة من الشمس، ودرجة حرارة سطحه حوالي 1,000 درجة فهرنهايت مقارنة بالشمس 10,000 درجة فهرنهايت، وهو نجم تسلسل رئيسى، بمعنى أنه ينتج معظم طاقته بتحويل الهيدروجين إلى الهيليوم من خلال الاندماج النووى.