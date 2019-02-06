السجن المؤبد لـ 3 متهمين خطفوا "ربة منزل" واغتصبوها بمصر القديمة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بخطف ربة منزل ومواقعها، وانقضاء الدعوي عن متهم آخر بمصر القديمة.

وجاء منطوق الحكم، بمعاقبة المتهمين "كريم سعد،علي وحيد"، بالسجن المؤبد عن تهمة خطف ربة منزل بمصر القديمة ومواقعتها، ومعاقبة المتهم تامر عادل بالسجن المشدد 15 سنة عن تهمة مواقعة ربة منزل، و10 سنوات عن سرقة المشغولات الذهبية المملوكة لها، كما قضت بانقضاء الدعوي عن المتهم محمود شفيق.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الصادر برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول، في القضية رقم 8 لسنة 2016 حصر، أن المتهمين هم "كريم سعد،علي وحيد، محمود شفيق، تامر عادل"، قاما بخطف المجني عليها "سماح .س" بالتحايل والإكراه بأن استقلت معهما الدراجة النارية قيادة المتهم الأول و أوهماها بتوصيلها إلى حيث تريد، وانطلقا بها عنوة وبقوة لمكان بعيد منعزل " عقار تحت الإنشاء"، وقاما بمواقعتها بغير رضاها وعاشراها معاشرة الأزواج .

كما أضاف أمر الإحالة قيام المتهمان الثالث والرابع بموقعة المجني عليها بغير رضاها، وذلك بعد فرار المتهمان الأول والثاني، وقاما بمعاشرتها معاشرة الأزواج، وسرقة المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليها، بأن قام المتهم الرابع بأنتزاعها من يدها عنوة محدثا إصابتها.