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"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية وتنفذ 775 حكما فى مجال الأمن الاقتصادى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:30 ص
"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية وتنفذ 775 حكما فى مجال الأمن الاقتصادى حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "من ضبط 9 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ  775 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

 

 


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