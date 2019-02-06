الحكومة اللبنانية: نؤكد التزامنا بمبدأ النأى بالنفس عن صراعات المنطقة

وكالات الأنباء

أكدت الحكومة اللبنانية الجديدة تمسكها باتباع سياسة النأى بالنفس عن الصراعات الإقليمية، التي من بينها الأزمة السورية.

وقال وزير الإعلام اللبنانى جمال الجراح الثلاثاء عقب الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلّفة بصياغة البيان الوزاري، في سياق إجابته على سؤال هل ما زال لبنان ينأى بنفسه عما يجرى فى سوريا؟ قال: "طبعا مسألة النأي بالنفس أساسية، فهي تجنب لبنان كل مخاطر المنطقة، العلاقة مع سوريا لا نقررها نحن، جامعة الدول العربية هى التى علقت عضوية سوريا فيها، وبالتالى القرار لا يعود للبنان بل للجامعة".

وتابع مؤكدا: "نحن كدولة ملتزمون بالنأي بالنفس عن أحداث المنطقة".

وأكد الجراح أن "اللجنة أنهت إقرار البيان بشكل نهائي كما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري"، مشيرا إلى أن القراءة النهائية وإقرار البيان سيتم خلال جلسة اللجنة يوم الأربعاء، قبل عرضه على البرلمان.

وأضاف أنه تم اعتماد صيغة البيان الوزاري السابق فيما يخص "المحكمة الدولية والنازحين والإخوة الفلسطينيين وغيرها من المواضيع المهمة"، معبرا عن أمله بإزالة "بعض التحفظات البسيطة" بشأن صيغة البيان في جلسة الأربعاء.