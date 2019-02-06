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الحبس 6 أشهر لضابط شرطة وسنة لـ4 خفراء لهروب تاجر مخدرات منهم بالشرقية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:00 م
الحبس 6 أشهر لضابط شرطة وسنة لـ4 خفراء لهروب تاجر مخدرات منهم بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة ضابط شرطة بمركز شرطة بلبيس، بالحبس6 أشهر وسنة لـ4 خفراء بالمركز، فى واقعة هروب تاجر مخدرات من سيارة شرطة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار على موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزى.

 

وتعود أحداث القضية رقم 47922 لسنة 2016، ليوم 30 أكتوبر، عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سمير أبوروضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا، أثناء قيام قوة بترحيل "محمد رفيع سليم" متهم تم ضبطه من قبل الإدارة العامة للمخدرات، وبعد عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وفى الطريق العام" بلبيس- العاشر" تمكن السجين من الفرار من سيارة الشرطة، أمام منطقة أبوسمران.

 

وتم إحالة النقيب "م ف" ضابط نظامى بالمركز و4 من الخفراء، إلى النيابة العامة بتهمة التقصير فى العمل، وقررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار شريف برسوم، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم، يذكر أنه سبق وصدر حكم عليهم وتم تقديم نقض للمحكمة وإعادة محاكمتهم مرة ثانية.


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