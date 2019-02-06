"الجنايات" تقضى ببراءة "مسن" من تهمة هتك عرض طفلة بالقوة فى الخليفة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة المتهم "ع.م"، فى اتهامه بهتك عرض طفلة بالخليفة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، وعضوية المستشارين عبد العزيز محمد حبيب وعلاء كمال الدين إبراهيم، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم "ع.م- 51 سنة، عامل، تهمة أنه حال كونه خادما بالأجر لدى والدة المجنى عليها "أ.ح" والتى لم تتجاوز 10 سنوات فقام بهتك عرضها بالقوة، بأن اصطحبها إلى اسطبل الخيول فأبعدها عن أعين الرقباء، وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها وأخذ يلامس مواطن عفتها حتى أمنى عليها، خادشا لعاطفة الحياء لديها على النحو المبين بالتحقيقات.