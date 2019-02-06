video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية بمحافظة الأنبار

الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:18 ص
الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية بمحافظة الأنبار قوات الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية فى محافظة الأنبار.

وذكرت الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى مقر الفرقة 10 بالتعاون والتنسيق مع استخبارات اللواء 39 تمكنت بعملية نوعية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص فى منطقة جزيرة الخالدية وألقى القبض عليهم".

وأضافت أن المعتقلين ساهموا فى مقاتلة القوات الأمنية بعدة أماكن قبل التحرير، مشيرا إلى أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: إصابة عنصرين من الشرطه الاتحادية بعبوة ناسفة

رئيس العراق يتلقى دعوة من الرئيس السيسى للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

حيدر العبادى يرفض تصريحات ترامب عن بقاء قوات أمريكية فى العراق لمراقبة إيران

الرئيس العراقى: ترامب لم يطلب إذنا لمراقبة إيران من العراق

الجيش العراقى

العراق

الأنبار




لا تفوتك
المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

تميم يحول بلاده مخزنا للمنتجات التركية.. أنقرة تنفرد بالسوق القطرى والصادرات تتجاوز مليار دولار.."الحمدين " يعتمد على " الديكتاتور " لسد نقص السلع فى الأسواق بسبب مقاطعة الرباعى العربى لرعاة الإرهاب

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة برشلونة ضد الريال فى كأس ملك إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة