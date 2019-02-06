الإعدام شنقاً للمتهم بقتل شقيقه وابن شقيقته

قصت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، بمعاقبة المتهم " كمال .ع"، بالإعدام شنقاً، لاتهامه بقتل شقيقه وابن شقيقته .

صدر الحكم بعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وأسندت النيابة للمتهم «كمال. ع»، تهمة قتل شقيقه «عرفة. ع»، وابن شقيقته «يوسف. ن» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد عاقدًا العزم على قتلهم فأطلق صوبهم عدة أعيرة أحدثت أصابات أودت بحياتهم مستخدمًا سلاحًا ناريًا بندقية آلية، إذ توجه إليهم فى المنزل الذى أيقن تواجدهم فيه.