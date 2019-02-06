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الإعدام شنقاً للمتهم بقتل شقيقه وابن شقيقته

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:06 م
الإعدام شنقاً للمتهم بقتل شقيقه وابن شقيقته حبل المشنقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قصت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس،  برئاسة المستشار  محمد محمود أحمد، بمعاقبة  المتهم " كمال .ع"، بالإعدام شنقاً، لاتهامه بقتل شقيقه وابن شقيقته.
 
 صدر الحكم بعضوية المستشارين  أمجد محمد أبو الفتوح وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.
   
وأسندت النيابة للمتهم  «كمال. ع»، تهمة قتل شقيقه«عرفة. ع»،  وابن شقيقته «يوسف. ن» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد عاقدًا العزم على قتلهم فأطلق صوبهم عدة أعيرة أحدثت أصابات أودت بحياتهم مستخدمًا سلاحًا ناريًا بندقية آلية، إذ توجه إليهم فى المنزل الذى أيقن تواجدهم فيه.
 
 
ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة الشروع فى قتل كل من «عابدين. ع» والطفلين «شهاب الدين. ع» و«طارق. م» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد كما اتهمته بإحراز سلاح نارى دون ترخيص.
 
 
 
 
 

 


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