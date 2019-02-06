الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 14 18

مطروح 08 19

السلوم 08 18

سيوة 07 19

بورسعيد 14 19

دمياط 14 18

الزقازيق 14 19

الاسماعلية 15 20

السويس 14 20

العريش 16 21

رفح 15 22

رأس سدر 14 22

نخل 13 25

نويبع 17 26

طابا 16 25

كاترين 08 18

الطور 20 26

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 18 28

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 20

المنيا 11 20

أسيوط 11 22

سوهاج 13 25

قنا 15 30

الأقصر 15 30

أسوان 16 33

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 13 26

شلاتين 20 27

ابو رماد 21 26

راس حدربة 21 25

حلايب 19 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 16 29

الرياض 07 19

المنامة 17 20

أبوظبى 15 24

الدوحة 15 22

الكويت 08 21

دمشق 04 16

بيروت 17 23

عمان 07 16

القدس 11 18

غزة 17 25

بغداد 05 20

مسقط 19 23

صنعاء 07 23

الخرطوم 22 39

طرابلس 10 14

تونس 09 13

الجزائر 07 19

الرباط 07 19

نواكشوط 17 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 15

اسطنبول 09 14

اسلام اباد 08 18

نيودلهى 12 21

جاكرتا 25 31

بكين -05 05

كوالامبور 23 33

طوكيو 07 16

أثينا 10 17

روما 04 16

باريس 02 06

مدريد -04 11

برلين 01 04

لندن 03 09

مونتريال -10 -07

موسكو -03 02

نيويورك 04 12

واشنطن 04 14