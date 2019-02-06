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ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع الخدمات

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:54 ص
ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع الخدمات بورصة البحرين
كتب ــ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحا عدد 0.30 نقطة ليصل إلى مستوى 1403.99 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 540 ألف سهم، بقيمة قدرها 141 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاعات، قطاع الخدمات بنسبة 4.96% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 1.87%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.33%، شركة بى ام ام اى بنسبة 0.66%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.52% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.44%.
 
 
 

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