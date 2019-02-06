ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% رابحا عدد 14.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2557.01 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 86.5 مليون سهم محققة ما قيمته 155.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1981 صفقة لعدد 32 سهم، وارتفع 17 سهم، فيما انخفض 12 سهم، واستقر 3 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة جى اف اتش المالية بنسبة 4.95%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 3.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار للتطوير بنسبة 6.32%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.98%.