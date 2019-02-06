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الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:49 م
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إصابة 15 شخصا فى إنقلاب سيارة أجرة على صحراوى بنى سويف الشرقى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:04 م
إصابة 15 شخصا فى إنقلاب سيارة أجرة على صحراوى بنى سويف الشرقى حادث تصادم -ارشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أصيب 15 شخصا مساء اليوم الأربعاء فى إنقلاب سيارة أجرة  على الطريق  الصحراوى الشرقى " بنى سويف - أسيوط".
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامه يفيد انقلاب سيارة ميكروباص فى المسافة بين قريتى العلالمه وأبو صالح على الطريق الصحراوى القديم ونتج عن الحادث إصابة كل من : حسن السيد حسن 27 سنة كدمات بالصدر، السيد البدوى الغريب 45 سنة ، جرح باليداليسرى، كرم سعيد محمد، 33 سنة، إشتباه كسر بالعمود الفقرى  ، هويدى قطب توفيق 31 سنة ، جرح قطعى باليد اليسرى ، تامر أحمد أحمد 37 سنة جرح قطعى باليد اليمنى، أحمد عبدالله عبدالله 27 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، السيد ابراهيم محمود 43 سنة ، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عصام عبدالعظيم سنوسى ، 37سنة ، جرح قطعى بفروة الرأس ، محمد عبدالوهاب كمال ،32 سنة ، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، محمد مصطفى محمد 35 سنة ، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد على مجاهد 32  اشتباه كسر بالذراع الايسر ،محمد خالد أحمد 31 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد محمد مصطفى 30 سنة ،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،  سامى أحمد إبراهيم 55 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد مصباح عثمان 32 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى.
 
 
سيارات مرفق إسعاف بنى سويف المصابين إلى المستشفى العام لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .
 

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