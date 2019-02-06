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إحباط تهريب أجهزة لاسلكية بميناء دمياط فى حاوية قادمة من الصين

الأربعاء، 06 فبراير 2019 07:13 م
إحباط تهريب أجهزة لاسلكية بميناء دمياط فى حاوية قادمة من الصين
دمياط عبده عبد البارى
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تمكنت مباحث أمن الموانئ، فى ميناء دمياط ، بالاشتراك مع جمارك الميناء من ضبط كمية كبيرة من أجهزة اللاسلكى المحظور تداولها فى البلاد، فى حاويات قادمة من الصين.
 
أجهزة لاسلكية (2)
 
كانت معلومات قد ورت لمباحث ميناء دمياط، تفيد باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير، استيراد رسالة من أجهزة اللاسلكى، فى حاويات قادمة من الصين عبر ميناء دمياط .
 
أجهزة لاسلكية (3)
 
وقامت الأجهزة الأمنية ، بالتفتيش المشدد للرسائل الواردة، وبتفتيش حاوية طولها 40 قدمًا، قادمة من الصين على أنها تضم مستلزمات أفراح، عثرت القوات على كميات كبيرة من أجهزة اللاسلكى المهربة والمحظور استيرادها وإدخالها البلاد، فتم التحفظ على المضبوطات الجارى حصرها، وجارٍ ضبط صاحب الشحنة لإحالته للنيابة لاتخاذ اللازم.
 
أجهزة لاسلكية (1)

 


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