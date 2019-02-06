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أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-2-2019 وتراجع للدولار واليورو والريال

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:18 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-2-2019 وتراجع للدولار واليورو والريال عملات _ أرشيفية
كتبت – هبة حسام
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-2-2019، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

 

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيها للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

 

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.57 جنيه للشراء

 

17.67 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.55 جنيه للشراء

 

17.65 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.55  جنيه للشراء

 

17.65  جنيه للبيع

 

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.6 جنيه للشراء

 

17.7 جنيه للبيع

 

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.56 جنيه للشراء

 

17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.6  جنيه للشراء

 

17.7  جنيه للبيع

 

 

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم تراجع ملحوظ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.96 جنيه للشراء، 20.15 جنيه للبيع.

 

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.70 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع.

 

 

 

 سعر الدينار الكويتى اليوم
 

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.81 جنيه للشراء، 58.23 جنيه للبيع.

 


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