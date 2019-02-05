وزير التموين: :"نظام السبوبة راح ولابد من حماية القطاعات الأكثر احتياجا"

نور على

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على حتمية حماية القطاعات الأكثر احتياجا، متسائلا: هل يمكن تحقيق ذلك بدون وضع نظام منضبط يحدد من يستحق ومن لا يستحق؟.

وأضاف المصيلحى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس خلال رده على طلبات إحاطة مقدمة من النواب من سنين كان أى حد بيعمل أى حاجة، متسائلا: "هل نريد نظام ولا نسكت النظام، فقط تحملت كثير من الأمر والجدل وقلت مينفعش بطاقات ورقية لأن استمرار البطاقات الورقية معناه اننا بنبقشش من جيوب الغلابة على من لا يستحق وهذا لا ينفع" .

وتابع وزير التموين حديثه للنواب قائلا: "كنتم شهود عيان على وقت مكنش فيه قاعدة بيانات، وكان يوجد 3 شركات تولى توزيع المواد التموينية فى المحافظات وكانت بها قاعدة البيانات وبتضرب البطاقات، لم نكن نعرف مين بياخد أيه".

وقال المصيلحى: "نظام السبوبة راح، وأحد الموظفين كان يضع على مكتبه لافتة مكتوب عليها أى حد عايز حاجة فى البطاقات يروح الدور الثانى"، مشيرا إلى أنه تم تحويله للتحقيق ونريد أن نضبط المنظومة لنعطى الحق لكل من يستحقه.